Come già annunciato, l’accordo tra lo Standard Liegi e il Southampton per il passaggio di Moussa Djenepo, ala maliana classe 1998, è stato raggiunto. Come riporta il Daily Echo, sono in corso le visite mediche del giovane giocatore che firmerà un contratto con la squadra inglese fino al 30 giugno 2024. Oltre al superamento delle visite, per l’ufficialità manca soltanto l’ottenimento del permesso di lavoro in Inghilterra per il giocatore. Il Milan, che aveva cercato il giocatore, resta beffato.