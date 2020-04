L’annuncio ha colto tutti di sorpresa: la stellina dell’Inter, Willy Gnonto, si trasferisce ufficialmente in Svizzera, dove vestirà la maglia dello Zurigo. L’attaccante classe 2003, non aveva (per regolamento) ancora firmato il contratto da professionista e per questo motivo ha potuto svincolarsi con una quota molto bassa, una training compensation di circa 200 mila euro.



Una scelta, quella del trasferimento in Svizzera, esclusivamente del giovane calciatore. Allo Zurigo potrà contare su un contratto da professionista e su condizioni economiche che ad oggi l’Inter non avrebbe potuto garantirgli. Una doccia fredda per il club di viale della Liberazione, che in questi anni tanto aveva puntato su questo giovane talento che aveva ben figurato anche ai mondiali Under 17.