sta entrando sempre più dentro il mondo della, studiandone pregi e difetti. L’obiettivo dello Special One é ambizioso: costruire una mentalità vincente. E il primo step passa dalla qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo ancora alla portata anche se non semplicissimo da raggiungere.per dare più alternative a una rosa qualitativamente buona ma con scarsa profondità.La prima criticità da risolvere è quella del terzino destro:è l’unico specialista in rosa. Jose Mourinho aveva indicato inil profilo preferito,si era attivato con gli agenti arrivando a un’intesa di massima. Ma l’arrivo di Rangnick sulla panchina del Manchester United ha spento ogni velleità: il manager tedesco crede nell’ex Milan e lo ha tolto dal mercato. È stato proposto Strygerma non interessa, resistono le candidature didel Feyenoord,del Bayern Monaco edel Lipsia.La Roma vuole accontentare Josè Mourinho con l’arrivo di un centrocampista che sappia abbinare una buona dinamicità a una abilità in fase di costruzione dell’azione. Non è andato a buon fine il tentativo perdel Bayern Monaco: il nazionale francese sembra destinato al Real Madrid. Il candidato forte èdell’Hoffenheim: può arrivare a costi molto accessibili essendo in scadenza di contratto nel prossimo mese di luglio.