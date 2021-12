Gianluca Scamacca timbra il cartellino da tre partite consecutive in Serie A e sta trascinando il Sassuolo verso la zona più nobile della classifica. Primi segnali di continuità per questo talentuoso centravanti classe 1999 che con Dionisi si sta completando dal punto di vista tecnico. Per la felicità del ct azzurro Mancini che conterà su di lui in vista dei play-off per andare al Mondiale in Qatar previste nel mese di marzo.



Scamacca segna e convince,l’interesse è forte e confermato anche nelle ultime ore.Un messaggio che è arrivato forte e chiaro anche alla Juventus. Nelle scorse ore il club bianconero è tornato a farsi vivo con l’entourage del giocatore per prendere informazioni sulla situazione attuale.che, con tutta probabilità, a giugno saluterà Pellegri e dovrà mettersi in moto per regalare un nuovo centravanti al tecnico Stefano Pioli.