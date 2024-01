Doig apre al Sassuolo: intreccio con Vina, il Verona fa il prezzo

Redazione CM

Josh Doig non sta trovando terreno fertile per il suo addio al Verona, con Marsiglia e Torino che non hanno raggiunto l'accordo con i gialloblù e hanno abbandonato la pista. Adesso si apre una possibilità in direzione Sassuolo: i neroverdi si stanno preparando a salutare Matias Vina, che la Roma cederebbe volentieri al Flamengo interrompendo il prestito in Emilia, e dunque potrebbero ritrovarsi pronti ad accogliere lo scozzese classe 2002.



DETTAGLI - Come riporta Gianluca Di Marzio, Doig sarebbe ben disposto a trasferirsi alla corte di Alessio Dionisi, e l'operazione si può chiudere a titolo definitivo sulla base di sei milioni di euro più bonus. Per Doig 14 presenze tra campionato e Coppa Italia, senza per il momento contributi a gol per il Verona.