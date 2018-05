Stefan de Vrij è l'uomo più chiacchierato dell'intera Serie A. Il difensore centrale olandese della Lazio è a un bivio importante della sua carriera con l'Inter che ha già depositato il suo contratto in vista della prossima stagione e il club biancoceleste che si gioca la Champions League proprio contro i nerazzurri.



A prescindere da come andrà a finire la stagione e di quale fra i due club prenderà parte alla massima competizione per club europea la prossima annata, de Vrij si trasferirà a Milan e con lui arriverà nel capoluogo milanese anche la compagna Doina Turcani. La modella di origini romene, ma nata in Moldavia vive a Roma da tempo ed è lì che ha conosciuto de Vrij con cui sta insieme da oltre un anno.