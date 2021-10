Consqualificato ai microfoni delle tv nel post-partita della sfida vinta contro il Bologna si è presentato, il suo vice.- "Non c’è dubbio che Insigne è un rigorista e non ha problemi. Il mister ha piena fiducia""Oggi siamo stati bravi, all’inizio forse abbiamo avuto qualche problema perché si faceva girare lenta la palla. Gli faccio i miei complimenti perché hanno saputo gestire la partita"Ho lavorato sempre con Spalletti? Sì. Sono tutte squadre di qualità, questa ha un gruppo sano che segue quello che il mister gli propone. Ci sono ancora tante partite e devono ancora fare tanto, ma c’è l’impegno, la voglia e la determinazione. Certamente con le cinque sostituzioni sono tutti motivati, fondamentale che non ci sia gente scontenta quando escono. In questo aiutano perché sono tutti ragazzi disponibili".È un rapporto molto buono, a parte che gli hanno rubato la macchina (é una battuta). Quello che fa star tranquillo Luciano è la squadra che vede che risponde alle sue sollecitazioni""Di Lorenzo e Koulibaly sono giocatori importanti, ma ce ne sono tanti altri di quel livello. Ora ci sono stati anche degli infortuni e alcuni non hanno potuto riposare, ma è chiaro che sono giocatori che danno qualcosa in più. La difesa è la parte forte perché c’è il centrocampo che copre e l’attacco lavora bene. Quindi è la squadra che funziona".