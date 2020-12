IL TABELLINO

: dovrebbe vincere e in mano si ritroverebbe il biglietto d'oro per la Fabbrica di cioccolato,alla sua prima partecipazione dopo 13 anni. Un occhio in Belgio, alla partita tra Brugge e Zenit, ma il bersaglio grosso al pronti-ciak-via è il Borussia, pur di evitare il match ad alta tensione all'ultima giornata.. E lo fa, perché d, in casa del Borussia Dortmund: chi poteva anche solo prevederlo?Salta la sfida dei bomber, Immobile c'è, eccome se c'è, ma éa subire un problema in allenamento e rimarrà out fino a gennaio. E il Borussia stavolta non parte da +1, come succede in ogni partita da quando il norvegese ha fatto la sua parusia in Bundesliga, diventando una specie di icona videoludica in carne ed ossa.La prima mezz'ora consegna alla storia di Borussia-Lazio, senza Haaland. La Lazio aspetta, conosce l'avversario: non ha fretta, sembra in grado di neutralizzare il possesso palla dei tedeschi e dei bimbi terribili di Favre. Inzaghi l'ha preparata benissimo: da lontano il Borussia non fa paura. Anzi, è la Lazio a far tremare il Signal Iduna Park vuoto e gli 80mila seggiolini vuoti. Al 20' scambi ad inquadratura stretta raffinati che partono da Luis Alberto, arrivano ad Immobile che serve in un fazzoletto. Burki chiude, ma è una specie di segnale del via. Quando la Lazio attacca a velocità x2 é una marea, il Muro giallo é scavalcato senza difficoltà, una serie di tocchi velocissimi e dopo altri 10 minuti Acerbi a porta vuota sbaglia un facile tap-in. Benissimo Luis Alberto, meno preciso Milinkovic Savic, Correa é attento, maestoso palla al piede e vigile in pressing. Risponde il Borussia, con un paio di affondi seri, con Reina che un paio di brividini li sente. Nel Borussia Bellingham è ovunque, prestazione di un altro livello rispetto all'andata,Ironia di un fato beffardo, la Lazio sbaglia la cosa che ha fatto meglio per 45', l'uscita con la palla al piede: su un rinvio di Reina la Lazio si fa freddare proprio sul finale di tempo, come già successo contro l'Udinese:Remake dell'andata, ma sorpresaccia amara. La Lazio torna in campo incattivita, seria, vogliosa, un solo affondo Borussia conNella ripresa: entra più in partita, va al tiro di prima intenzione dopo una bella azione veloce ma Burki dice ancora di no. Poi Lahoz, il regista ombra di questa partita, l'arbitro meno presente della storia, che praticamente non fischia mai, cnel momento migliore della Lazio.Scena madre, dal dischetto va Immobile: c'è tutta la sua storia, il suo anno in Germania storto su quel pallone. Ma no, non sbaglia nemmeno stavolta,. Il suo centravanti tanto bistrattato in Germania si carica sulle spalle un rigore pesantissimo: segna il più decisivo, sempre. Male di nuovo Reus, cresce Milinkovic, cala Bellingham,. Delaney regala un altro brivido, dopo una punizione, Inzaghi si gioca il doppio cambio e la carta Caicedo.: Immobile si esalta, serve in maniera magistrale Lazzari che va al cross, il pallone ritorna proprio dal grande ex che quasi trafigge Burki, si salva fuori.si rende manifesta la grandezza della prova dei ragazzi di inzaghi.prima miracoloso intervento di Witsel, poi Pereira su punizione esalta ancora Burki. Finisce sul pareggio, con la Lazio schiumante, all'assalto, superba. Uno spot per il calcio italiano: ICon un pareggio contro il Bruges Inzaghi è agli ottavi, in un girone che ha praticamente dominato, nonostante tutto.Assist: 44’ Hazard (B)Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszcek, Akanji, Hummels; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro (62' Schulz); Reyna, Reus (76' Sancho), T. Hazard (76' Brandt). All.: Favre.Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic (79' Caicedo), Leiva (69' Akpa Akpro), Luis Alberto (79' Escalante) , Fares (69' Lazzari); Correa (69' Pereira), Immobile. All.: Inzaghi.Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (SPA)Ammoniti: -