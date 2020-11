Si avvicina un’altra gara in questo turbinio di appuntamenti tra Italia ed Europa per la. I biancocelesti domani affronteranno l’allo stadionel lunch match domenicale.sta pensando al turnover anche in ottica, sfida che potrebbe sancire il primo posto nel girone F di. Prima però c’è l’Udinese, e guai a sottovalutarla. A dirlo è il doppio ex Maurizio, cresciuto alla Lazio e in seguito diventato una colonna dell’Udinese dal 2008 al 2016.Nel mezzo tante sfide sul campo soprattutto tra il 2011 e il 2012, quando i friulani e i biancocelesti battagliavano fino all’ultima giornata per ottenere la qualificazione ai preliminari di Champions. Ritiratosi nel 2019, Domizzi ha iniziato subito la carriera da allenatore. Sta per ottenere il patentitoed è alla guida della Primavera del. Insomma, la sua voglia di calcio è ancora tanta: “Voglio continuare a lavorare nel mondo del calcio per almeno altri 20 anni”.“La cosa più importante secondo me è che Maradona al di là di tutto quello che ha dimostrato sul campo che non serve sottolineare perché parla da sé, ha sempre dato tutto a tutti., e le reazioni di tutto il mondo lo dimostrano”.“Sì. Maradona è la rappresentazione dei napoletani. Lui è stato la rivincita sportiva e sociale del sud negli anni 80. Senza di lui difficilmente il Napoli avrebbe vinto.”.“Tantissimi., e gira che ti rigira la spuntavamo noi (ride, ndr). Queste due sicuramente sono le realtà alle quali per motivi diversi sono più legato. Nel 2011 e nel 2012 ci giocavamo la Champions e puntualmente avevamo lo scontro alla terzultima o quartultima giornata”.“Le gare dopo gli impegni europei sono particolari. In certi casi, se l’avversario è abbordabile, puoi pensare al turnover.. I bianconeri sono in crescita. Sul mercato si sono mossi tardi, per questo alcuni giocatori ci stanno mettendo di più ad ambientarsi. Parlo ad esempio di Pereyra e Deulofeu. Poi c’è Musso che è tornato da poco e Mandragora che sta rientrando dopo un lungo infortunio. Il valore dei friulani è maggiore rispetto alla posizione in classifica. La Lazio però sono certo che non abbasserà la guardia”.“Sì. Parliamo dell’inizio dell’era Lotito, non ricordo se il primo o il secondo anno della sua gestione. Erano anni in cui le squadre operavano perlopiù per scambi e prestiti., ma alla fine non si trovò l’incastro di prestiti”.“Io l’avevo già detto l’anno scorso, e si sta confermando: quello che mi impressiona di più è Acerbi. Ha raggiunto un livello altissimo. Ora è titolare anche con la Nazionale.. E poi non manca mai. È impressionante per livello e intensità. E non dimentichiamoci che è uno dei pochi difensori che sa anche accompagnare l’azione”.“(Ride ndr). Sicuramente lui. Facendo l’attaccante e giocando per squadre importanti ne tira più di me. Io sinceramente ero forte come rigorista, ne ho sbagliato solo uno (su 13 calciati, ndr). È tutta una questione di testa non ci sono tecniche. Quando hai piacere di tirare sei già a metà dell’opera per essere un rigorista. Se lo fai tanto per, è più facile sbagliare”.“Quello che mi sorprende è che Immobile cresce di continuo. Lui è sempre stato un bomber, ma ora è forte anche tecnicamente. Sa giocare con la squadra, tra le linee, viene più incontro e prima lo faceva meno.. In questo momento secondo me è pronto per giocare anche con un altro centravanti, non per forza con una seconda punta o un trequartista”.