Primo allenamento tattico anti Udinese per la Lazio. In seguito ai tamponi a 48h dal match, la squadra biancoceleste stamani è scesa sul campo Fersini di Fomello. Stessi presenti di ieri. In base agli schieramenti scelti stamattina da Inzaghi e il suo staff, tra i pali sembrerebbe ancora in vantaggio Reina su Strakosha. In difesa ci sarà il ritorno di Radu. Con lui, a completare il terzetto dovrebbero esserci Acerbi e Patric. A centrocampo va verso il riposo Leiva, con Cataldi che scalpita. Ballottaggio sulla mezzala destra tra Parolo e Milinkovic. Lazzari e Luis Alberto senza troppe sorprese dovrebbero essere confermati, mentre a sinistra è in vantaggio Fares. Infine, in attacco con Immobile spera in un'occasione Andreas Pereira.



CAPITOLO ASSENTI - Confermata l’assenza di Luiz Felipe. Il brasiliano evidentemente non è ancora al meglio. Sarà difficile averlo a disposizione per domenica. Non c'era neanche Muriqi per uno stiramento di primo grado. Ancora out Alia. Infine, ennesima assenza della settimana per Lulic. Il calciatore avrebbe chiesto un permesso per andare in Svizzera. Il motivo? Potrebbe trattarsi di accertamenti alla caviglia. Slitta il suo rientro in lista.