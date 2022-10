Sebastian Haller è tornato ad allenarsi dopo l'operazione per il tumore ai testicoli. A distanza di tre mesi dall'intervento, l'attaccante del Borussia Dortmund ha iniziato a lavorare nel centro sportivo dell'Ajax, dal quale il club tedesco l'ha preso in estate per 30 milioni di euro.



IL MOTIVO - A spiegare la scelta di Haller di tornare ad allenarsi con il suo ex club è stato l'allenatore dei Lancieri Alfred Schreuder: "Ce lo ha chiesto lui perché stava facendo la riabilitazione ad Amsterdam. Per noi è fantastico che possa essere per un po' qui, si sta allenando per cercare di ridurre i tempi di recupero".