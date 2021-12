Roberto Donadoni, ex c.t. della Nazionale, parla al Corriere dello Sport della possibile qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali: "Un'impresa come quella agli Europei è legata a momenti in cui pure un pizzico di buona sorte dà una mano. Durante le qualificazioni al Mondiale, questo elemento è venuto meno. Tutti parlano della finale contro il Portogallo, ma non sottovaluterei la Turchia. Sempre considerando che prima dovremo battere la Macedonia. Io resto fiducioso e credo che l'Italia abbia ottime possibilità di arrivare in Qatar. Bisogna tirare fuori il carattere".