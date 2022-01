Roberto Donadoni, nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, torna sulla questione rinnovi in casa Milan: "La società si è comportata in modo coerente, ma per un accordo bisogna essere in due. Chiaro che non monetizzare con una cessione quattro profili del genere sarebbe un vero peccato a livello di cassa. Mentre sul piano tecnico, non si può negare che il Milan abbia, per esempio, sostituito Gigio alla grande con Maignan e sia nella stessa posizione di classifica dello scorso anno".