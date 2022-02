Roberto Donadoni ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello sport. Tra i diversi temi affrontati c’è anche quello dell’esplosione di Rafael Leao: "E' cresciuto anche lui. Ha qualità sopra la media ma solo il tempo ci dirà la sua reale dimensione. Il prossimo passo è la continuità unità alla consapevolezza di essere un grande giocatore. Uno step fondamentale non solo per i giudizi personali ma per tutta la squadra: succederà quando i compagni si affideranno a lui per risolvere le situazioni più complesse. Allora sarà leader: non lo si è per definizione, ma quando te lo riconoscono gli altri".