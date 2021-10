Tuttosport ha intervistato Massimo Donati, doppio ex di Atalanta-Milan: "Possono sognare lo scudetto, non vedo una favorita. Mi aspetto una bella partita tra due squadre organizzate che stanno bene, sono in fiducia e hanno un'identità precisa. Ibrahimovic e Gosens sono due assenze pesanti, ma il Milan è più abituato perché non conta su Zlatan da un po’ di tempo. Pessina è l’esempio, a livello di testa e convinzione, per tutti i ragazzi che iniziano a giocare a calcio e che inseguono un sogno. Fino a pochi anni fa era in Lega Pro, oggi è campione d’Europa. Sono entusiasta di questa nuova avventura alla Sambenedettese. Sarà complicato, almeno all’inizio, perché non abbiamo potuto svolgere la preparazione fisica. La piazza è importante. Io so che se voglio arrivare in alto, dovevo partire da qualche parte. Sono immerso totalmente in questo nuovo lavoro. Evoglio fare il Pessina della situazione".