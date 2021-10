Pare che, come già accaduto in passato, lo aspetti una calorosa accoglienza fatta di fischi e cori non proprio amichevoli.tornerà, non delma della. Potrebbe essere produttivo un armistizio in omaggio alla maglia azzurra con cui ha vinto il campionato d’Europa. I tifosi, anche quelli più arrabbiati e delusi dal suo trasferimento,i. Speriamo davvero che il buonsenso abbia il sopravvento perché ricordiamo bene cosa accadde trent’anni fa, in un’altra città e per un altro tumultuoso trasferimento, ancor più di quello di Donnarumma in Francia.. Baggio, come Donnarumma, tornò aper la prima volta da juventino non con la maglia bianconera ma con quella azzurra. Aveva 23 anni, era un ragazzo completamente frastornato, si sarebbe ripreso (e alla grande) solo durante il, ma quei giorni furono tremendi., la palazzina dei Pontello, all’epoca in piazzale Donatello, proprio sui viali centrali della città, e quella della società viola in piazza Savonarola, erano assediate., fra furenti polemiche, proprio contro la. All’epoca gli allenamenti erano a porte aperte e Azeglio, il ct di quella Nazionale, pur temendo la reazione dei tifosi fiorentini, lasciò aperte anche quelle del centro tecnico diche in linea d’aria dista dal Franchi più o meno un chilometro.Al primo allenamento, sulla tribunetta del campo di Coverciano c’erano cinquecento tifosi non della Nazionale ma dellaquando Baggio uscì dallo spogliatoio accanto a, suo futuro compagno di club. Mentre camminavano uno accanto all’altro verso il centro del campo, concon lo sguardo che non si alzava da terra, Totò gli mise un braccio intorno al collo forse per sollevarlo un po’, ma fu come dare il via all’ennesima contestazione., si alzò il coro velenoso degli ultrà viola. E andò avanti così per quasi mezz’ora, con i cori contro gli juventini,. Il tentativo del commissario tecnico andò a vuoto, Coverciano chiuse le porte e presto la Nazionale si trasferì nel ritiro di Marino, sui castelli romani.