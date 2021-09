Buona la prima nel battesimo di fuoco. Gigio Donnarumma ha finalmente esordito in Champions League nella partita vinta ieri sera dal Paris Saint-Germain contro il Manchester City. Il portiere ex Milan è il nazionale azzurro che vale di più sul mercato insieme allo juventino Chiesa e alla coppia interista Barella-Bastoni: 65 milioni di euro a testa.



Donnarumma è nato nel 1999 come Damiano David, il frontman dei Maneskin. Che, dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l'Eurovision, saranno in tour: già sold out tutte le date italiane da Roma a Milano passando per Torino, Verona, Bologna, Firenze, Napoli e Bari; gireranno l'Europa a Londra, Bruxelles, Lussemburgo, Varsavia, Vienna, Parigi, Zurigo, Berlino, Praga, Budapest, Amsterdam, Halden, Kiev, Mosca, San Pietroburgo, Tallinn e Riga.



Sulla scia di Donnarumma e dei Maneskin, in Italia stanno emergendo diversi altri giovani talenti. Per quanto riguarda il panorama musicale, Spotify rilancia il progetto Radar Italia, che dà spazio agli artisti più promettenti. Nel 2020 era toccato a Blanco (classe 2003 come l'attaccante Aleksander Buksa del Genoa), Ariete (2002 come il fluidificante Brandon Soppy dell'Udinese). Quest'anno sono stati selezionati altri dieci cantanti: i più giovani sono Tenth Sky (classe 2005 come il difensore Wisdom Amey del Bologna) e Rhove (2001 come il centrocampista Nicolò Rovella in prestito al Genoa, ma di proprietà della Juventus).