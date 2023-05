A un passo dalla conquista del secondo campionato francese di fila, Gigio Donnarumma ha fatto chiarezza sul suo futuro: "A Parigi mi trovo bene, sono orgoglioso di rappresentare il Psg e questa città - ha detto il portiere italiano in un'intervista a Onze Mondial - Sinceramente spero di rimanere a lungo e di scrivere una pagina nella storia del club".



LA SITUAZIONE - Nessun malumore o voglia di lasciare la Francia quindi, Gigio sotto la Tour Eiffel si trova bene e dopo un primo periodo di alternanza con Keylor Navas per scelta di Pochettino si è preso definitivamente la porta del Psg. Quest'anno ha totalizzato 13 clean sheet in campionato, e già oggi può arrivare la vittoria della Ligue 1 nella partita delle 21 contro lo Strasburgo.