Gianluigi Donnarumma è stato decisivo con le sue parate per la vittoria dell'Italia in Ungheria, che qualifica gli Azzurri alle Final Four di Nations League. Al termine della partita, il portiere ha commentato a Rai Sport: "Ci voleva per ridare un po' di entusiasmo, anche se non si torna più indietro e il Mondiale è una ferita aperta. Bisognava ripartire, dovevamo farlo per tutta l'Italia, per noi e chi credeva in noi. Siamo ripartiti bene, andiamo alle Final Four e cerchiamo di vincere".



PRESTAZIONE - "Il mio modo non cambia, a volte può capitare un errore e per noi portieri è dura, però bisogna rimanere concentrati, lavorare sempre al massimo, capire dove si è sbagliato e cercare di non ripeterlo. Partite come quella di stasera si preparano da sole, sono speciali. Cerco di prepararle con serenità, scherzando in spogliatoio, poi in campo la testa è lì. E' così che preparo le gare. Purtroppo può capitare come a giugno un errore che non dovevo fare, ci ho lavorato, ne ho parlato con il preparatore: purtroppo può capitare ma non deve capitare, era una partita giù complicata e l'ho ammazzata. Devo lavorare sul dove posso giocare e dove no il pallone".



PARATE - "Istinto, tecnica o madre natura? C'è madre natura, ma anche il lavoro che faccio sull'attacco palla. Devo lavorare così per me, per tutta l'Italia, per chi crede in me e per la famiglia che mi sta sempre vicina".