E lo avrebbe meritato tutto il portiere di Castellammare,nel corso della partita contro il Bologna. Il Milan esulta e si gode un portiere che, con le sue prestazioni,Riesce a reggere e governare la barca anche quando il mare è in tempesta.- Esordio a 16 anni, più di duecento presenze raccolte in serie A.. Ma se sul talento innato c'erano pochissimi dubbi, Gianluigi Donnarumma si sta affermando anche come leader carismatico e non solo tecnico.Nello straordinario intervento sulla conclusione a botta sicura di Dominguez è racchiuso tutto il repertorio di un primo della classe: riflesso, coraggio, fondamentali tecnici e copertura totale della propria porta. Gianluigi Donnarumma si sta avvicinando sempre di più ai più forti interpreti mondiali del ruolo.. Siamo d'accordo con Alessandroche si è così espresso ieri a Sky: "".- Quello tra il Milan e Gianluigi Donnarumma è un matrimonio che s'ha da fare.Ora il club rossonero è chiamato a battere il vero colpo che tutti i tifosi rossoneri attendono con ansia.