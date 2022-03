Un errore può capitare a tutti. Certo, se non capita nella partita più importante della stagione è meglio, ma l’imprevisto è sempre in agguato. Ne sa qualcosa Loris Karius, che al Real Madrid ha regalato una Champions con due papere colossali nella finale del 2018. Ma ne sa qualcosa anche Gigio Donnarumma, che sempre contro i Blancos con un passaggio scellerato ha spalancato a Benzema la strada per il primo dei tre gol costati ai parigini l’ennesima eliminazione dalla massima competizione europea.



TOPICA – Pressato in fase di costruzione, il portiere ex Milan ha rivolto il pallone verso la propria porta, si è fatto sbilanciare da Benzema e ha sbagliato il passaggio, consegnando la palla a Vinicius. Il brasiliano poi ha appoggiato per la rete facile facile del compagno, che ha riaperto tutto. Un colpo complicato da metabolizzare per il PSG, che era in controllo della partita forte del doppio vantaggio accumulato tra andata e ritorno. Da quel momento, le Merengues hanno preso le redini del gioco, l’inerzia della partita è cambiata e le occasioni per gli uomini di Ancelotti hanno cominciato a fioccare. Modric ha pescato il suo bomber in area con un pallone delizioso, impossibile mettere una pezza. Così come impossibile arrivare sull’esterno angolato del 9 del Real dopo il tocco ingenuo di Marquinhos. Eppure, la partita l’ha cambiata l’errore di Donnarumma.



CONTRACCOLPO – Adesso sarà importante per il ct Mancini recuperare a livello psicologico il suo portiere, che sarà massacrato dalla severa critica francese, in tempo per i fondamentali playoff di fine marzo, ultimo treno per i Mondiali di Qatar 2022. Donnarumma non è nuovo a certi errori: in un Sampdoria-Milan del 30 marzo 2019 aveva regalato sempre giocando il pallone con i piedi il gol-vittoria a Defrel. In linea di massima, a partire dal 24 marzo, sarà consigliabile evitare, ove possibile, di giocare il pallone indietro verso Donnarumma. Che con le mani rimane uno dei migliori, i suoi numeri anche in Francia lo dimostrano. Ma quando si tratta di costruire, come stasera e non solo, rischia seriamente di scivolare in errori da matita blu. Il PSG si è messo nelle mani di Donnarumma per provare a vincere la Champions, ma lui, purtroppo, l’ha tradito con i piedi.