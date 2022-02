Nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il portiere del Psg Gigio Donnarumma ha parlato anche della concorrenza con Keylor Navas: "Lui dice che non è sempre piacevole, ma a me sta bene così perché qui mi fanno sentire tutti importanti Darò sempre tutto per il Psg, e con Keylor non ho nessun problema".