Gentile Procuratore,sono un portiere dilettante (Promozione) da sempre innamorato del mio ruolo anche se non ho mai avuto pretese di giocare ad alti livelli, studiando prima e lavorando ora. Ho sempre rispettato le scelte dei Mister che mi facevano partire come secondo portiere, aspettando il mio momento; cosa che sta facendo anche Donnarumma (scusate il paragone!) al PSG...Mi pare, tuttavia, strano che un portiere così importante possa aver accettato di "giocarsela" con Navas e che abbia quindi lasciato il Milan senza la certezza di giocare da titolare. A tal proposito chiedo: come è possibile che un grande procuratore come Mino Raiola non abbia richiesto al Ds Leonardo (che ben conoscerà!) di mettere per iscritto nel contratto del calciatore l'obbligo da parte del PSG di schierare il portiere italiano come primo portiere dalla prima giornata di campionato? Grazie in anticipo per la risposta. Andrea da Empoli(e addirittura nei tesseramenti) dei loro figli vedere inserita la clausola "il calciatore avrà diritto a prendere parte a x partite ufficiali nel corso della stagione sportiva",. A tutti i livelli, in tutte le categorie, giovanili, dilettanti e professionisti,perché tutti devono avere il diritto e il dovere di "giocarsela"; ciò non vieta la possibilità, viceversa, di inserire premi (bonus) al raggiungimento di un numero predeterminato di presenze (nella c.d. parte variabile della remunerazione) a favore del calciatore che abbia disputato numerose partite. Tornando al caso (?) Donnarumma,In ogni caso ora passo la palla agli utenti diperché il dubbio qualcuno potrebbe averlo: Navas o Donnarumma?