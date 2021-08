Il pareggio per 2-2 rimediato ieri dalla Juventus contro l'Udinese in cui, suo malgrado, si è reso protagonista di due errori grossolani che sono costati ai bianconeri i 3 punti, ha riaperto un enorme fascicolo di mercato.considerato già in parabola discendente nel corso della passata stagione, e a cui in realtà gli uomini mercato della Continassa avevano provato a mettere una pezza, arrivando a sfiorare un obiettivo che oggi più che mai rappresenta un enorme rimpianto: Gianluigi Donnarumma.Sì perché al netto della narrazione odierna in cui l'ex portiere svincolatosi a zero dal Milan si è professato interessato solo ed esclusivamente al Paris Saint Germain, la Juventus per Donnarumma aveva fatto ben più di un semplice tentativo riscontrando anche il gradimento del giocatore. Cifre stanziate e contratto lungo con una sola necessità: piazzare sul mercato Szczesny il cui ultimo rinnovo di contratto, con ingaggio fissato a 6,5 milioni l'anno, avrebbe pesato troppo a bilancio insieme a quello dell'azzurro.e in quel momento, forte anche dell'offerta del PSG e di Leonardo,decise insieme adi accettare la corte francese. La Juventus allora non si pentì della scelta fatta convinta che Szcesny fosse (e sia anche oggi dopo Udine) ancora un ottimo portiere. Il doppio errore di ieri, tuttavia, ha riportato inevitabilmente alla luce quel pensiero, quell'idea, che. Invece il problema è rimasto irrisolto, o forse solo posticipato, di almeno un anno. Gigio è un capitolo virutalmente chiuso, ma il rimpianto di mercato resta vivo.@TramacEma