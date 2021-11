L'intervista concessa oggi da Gigio Donnarumma ha agitato le acque attorno al PSG, al dualismo con Keylor Navas e in vista delle prossime sessioni di mercato anche attorno al proprio futuro. Sebbene la Juventus sia sempre stata interessata, non c'è margine operativo oggi per portare via il portiere classe '99 da Parigi. Più facile, invece, che possa partire il costaricano a fine stagione.