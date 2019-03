Faro della difesa e simbolo di una difesa che, derby a parte, ha fatto vedere cose egregie. Gianluigi Donnarumma sta vivendo una stagione tranquilla, caratterizzata solo da buone prestazioni in campo e nessun gossip extra. Merito anche di una situazione che si è stabilizzata in termini di rapporti: quelli di Raiola con il nuovo Milan di Elliott sono più che cordiali.



QUESTIONE RINNOVO - C'è l'idea di allungare l'attuale accordo dal 2021 al 2024, con leggero ritocco dell'attuale ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Anche in virtù del sempre più certo addio del fratello Antonio al termine di questa stagione agonistica.



OTTIMISMO MA SERVE ANCORA TEMPO -Le tensioni con il Milan cinese sono ormai un lontano ricordo per Raiola. Che su questo nuovo progetto rossonero crede seriamente, sulla serietà e capacità di Leonardo e Maldini. Come anticipato da Calciomercato.com, c'è stato un incontro di recente tra le parti: si è parlato delle situazioni di Bonaventura, Donnarumma e Abate. Nessun accordo trovato e blindato, ma è emersa la comune volontà di proseguire insieme. E' solo una questione di tempo, la strada è stata tracciata.