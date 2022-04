Fresco di vittoria della Ligue 1, il portiere del Psg Gigio Donnarumma ha commentato il suo momento facendo un primo bilancio della stagione in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "La vittoria del campionato qui era un obiettivo, peccato per la Champions".



LA STAGIONE - "È stata una bella soddisfazione. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions, ma proveremo a rifarci. Futuro? Resto qui e proverò a vincere la Champions".



IL MILAN - "Vorrei il Milan campione d'Italia. Sento spesso i miei compagni, gli auguro di vincere lo scudetto perché stanno facendo una grandissima stagione e Pioli sta lavorando molto bene".



IL DUALISMO A PARIGI- "Sono qui per fare il titolare. Per me è stato un anno di ambientamento, non è stato facile cambiare lingua e abitudini. Con Navas ho un ottimo rapporto ma, come ha dichiarato anche lui, non è stato facile vivere questa competizione. Le cose devono cambiare".