Un'estate calda, dentro e fuori dal campo. Per la Serie A, che coronavirus permettendo potrebbe chiudere la stagione tra giugno e luglio, per il mercato, con tanti giocatori in bilico. Uno di questo è Gigio Donnarumma, per il quale c'è un grosso punto di domanda sul futuro. La sua situazione contrattuale è arcinota,. Il motivo è semplice, il suo agente Mino Raiola non conosce i piani del Milan che verrà, non sa chi ci sarà alla guida e chi andrà ad occuparsi del mercato, per questo ha rimandato ogni tipo di discussione a data da destinarsi.Tutto in stand by, insomma, fino a nuova comunicazione, ma i segnali che arrivano, al momento, non sono incoraggianti per il Milan. Raiola vuole il meglio per i suoi assistiti, dal punto di vista economico e professionale,. Una posizione che dalle parti di via Aldo Rossi conoscono, così come sono consapevoli del fatto che l'enfant prodige uscito al vivaio ha un ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione, tanti per un club che ha necessità di tenere sotto controllo i conti. Ecco perché non bisogna escludere un addio.La separazione, se ci sarà, sarà dolorosa ma non è detto che sia economicamente vantaggiosa per le casse.Il fatto che non ci sia la vetrina dell'Europeo e il solo anno di contratto pesano come macigni sulla posizione di Gazidis, se ci sarà una trattativa per la cessione Raiola lavorerà al ribasso. I club interessati non mancano, Everton (destinazione poco gradita), Real Madrid e Paris Saint-Germain su tutti.