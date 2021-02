IL TABELLINO:

Come se non bastasse la conferma dell’unico campione che può avere un futuro nel Milan, bisogna sottolineare la eccessiva sofferenza dei rossoneri nel finale. Sbagliata nel primo tempo, per le scelte azzardate di Pioli, la squadra rossonera non si riprende nemmeno nella ripresa quando entra- Dopo il 2-2 dell’andata al Milan potrebbe bastare persino lo 0-0 di partenza, maMeglio di così il Milan non potrebbe partire, ma la speranza di una partita in discesa si rivela in fretta un’illusione. Con il- Con Ibrahimovic in panchina,in cui non si trova a suo agio come a destra. E così, un po’ per queste mosse chiaramente sbagliate, e un po’ per la pressione della Stella Rossa, il Milan dopo un quarto d’ora è costretto a subire. Non basta, infatti, la grinta di. Nemmeno questo rischio scuote il Milan, troppo passivo per i limiti di Castillejo e Calhanoglu che non attaccano e non difendono sulle fasce, e costantemente in difficoltà per le iniziative di Ivanic, la stellina rossa dei serbi che si era già messo in evidenza all’andata. E’ lui il faro che illumina tutte le iniziative degli uomini di Stankovic ed è lui a smarcare di nuovoPer la verità poi c’è anche un’occasione per il Milan, ma sul cross di Calabria dalla destra, Dalot calcia addosso al portiere il pallone del 2-1.- Dopo un primo tempo con più ombre che luci,che ovviamente va al centro dell’attacco con il croato a sinistra e Calhanoglu riportato al centro. Adesso, finalmente, il Milan ha tutte le pedine al posto giusto, con l’unica eccezione di Dalot. E non a caso all’inizio della ripresa Ibrahimovic costringe subito Borjan a una parata peraltro non difficile, ma soprattutto poco dopo Rebic, smarcato dallo svedese, fallisce una facile conclusione calciando fuori.- Finalmente in partita il Milan dà l’impressione di poter segnare da un momento all’altro, ma scoprendosi concede alla Stella Rossa lo spazio per il contropiede e così ci vuole un altro autentico, con lo spostamento di Dalot a destra. La mossa che potrebbe favorire il Milan è però offerta involontariamente dapochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Proprio in questo finale, che dovrebbe controllare con maggiore calma,, perché la Stella Rossa continua a cercare il secondo gol. E così, dopo tre interminabili minuti di recupero,Milan-Stella Rossa 1-1Marcatori: 9' pt Kessie (M), 24' pt Ben (S).Assist: 24' pt Gobeljic (S).MILAN: G. Donnarumma, Calabria (dal 21' st Hernandez), Tomori, Romagnoli, Dalot, Meite, Kessie, Castillejo (dal 21' st Saelemaekers), Krunic (dal 1' st Rebic), Calhanoglu, Leao (dal 1' st Ibrahimovic). A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli.STELLA ROSSA: Borjan, Pankov, Degenev, Sanogo, Gobeljic, Srnic ( dal 1' st Petrovic), Kanga (dal 24' Katai), Gajic, Ivanic (dal 38' st Nicolic), Ben Nabouhane (dal 24' st Falco), Falcinelli (dal 26' st Pavkov). A disp. Popovic, Copic, Pavkov, Katai, Falco, Pretrovic, Nicolic, Gavric, Vukanovic, Krstovic. All. Stankovic.Arbitro: Gil Manzano (Spagna).Ammoniti: 8' Gobeljic (S), 45' Srnic (S), 17' st Ibrahimovic (M)Espulsioni: 25' st Gobelijc (S).