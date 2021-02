Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara ha parlato a Sky Sport nel prepartita del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa anche del futuro di Calhanpoglu e Donnarumma..



LA STELLA ROSSA - "Siamo pronti a giocare una partita difficile, vogliamo passare il turno, siamo consapevoli dell'importanza della gara, siamo tranquilli".



DONNARUMMA E CALHANOGLU - "Continua il dialogo, ci auguriamo possa arrivare ad una felice negoziazione. La società è consapevole del valore di questi giocatori, sta facendo degli sforzi importanti, speriamo arrivare ad una soluzione positiva velocemente non solo per Calhanoglu, ma anche per Donnarumma".



MOMENTO NO - "Dobbiamo cercare di riprendere il cammino virtuoso, dobbiamo dimostrare che stiamo crescendo, non siamo preoccupati come viene descritto, siamo sicuri che questa squadra potrà continuare a fare molto bene da qui a fine campionato".



IBRA A SANREMO - "Non ci turba per niente, eravamo già a conoscenza di questo impegno prima della firma. Siamo molto sereni, possiamo gestire un paio di allenamenti personalizzati di Ibrahimovic. Continuerà a contribuire alla crescita della squadra anche da Sanremo".