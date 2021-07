Gigio Donnarumma, ex portiere del Milan e numero uno della Nazionale, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Vediamo in questi giorni, parlerò di tutto”.



Quanto ti dispiace andare via? “Parlerò di tutto questo, sarò sempre legato ai colori rossoneri, poi parlerò del resto. Ora mi godo tutto questo, poi andrò in vacanza e poi parlerò del resto”.



Ci dispiace non vederti più in Serie A: “Vi ringrazio, mi avete dato tantissimo affetto. Sarò sempre un tifoso del Milan e gli auguro tutto il bene di questo mondo. Poi parlerò in seguito”.



Sul rigore: "Non avevo capito che avevamo vinto"



Sul Pallone d'Oro: "Non ci penso"