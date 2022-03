Dolori e gioie, fatica e massimo splendore. Due momenti all'opposto quelli che stanno vivendo, rispettivamente passato e presente/futuro del Milan in un cambio tra i pali che, per il momento, non sta facendo soffrire l'ambiente rossonero in un dibattito che si protrae dall'inizio della stagione.- Prosegue il periodo no per Donnarumma, che tra club e Nazionale continua a collezionare delusioni a livello di squadra. L'eliminazione dalla Champions League con ilè stato un duro colpo, anche perché nel tracollo del Bernabeu c'è stato proprio lo zampino di Gigio:e lanciato la rimonta del Real Madrid è stato un errore grave, che la stampa francese non ha mancato di sottolineare e collegare alla poca serenità dovuta all'alternanza con. Dal club alla Nazionale e alla dolorosa notte di Palermo, che ha portato l'Italia a non qualificarsi per il secondo Mondiale consecutivo. Qualcuno ha accusato Donnarumma di non aver compiuto La Parata sul tiro di Trajkovski, ma è estremamente complicato ritenere un errore vero e proprio quello contro la Macedonia del Nord. E soprattutto inserirlo tra le cause della disfatta.: il clamoroso errore sul gol di Under (pallone sotto le gambe), l'ancor più goffo rinvio sulla testa di Unal e l'incerta uscita sul gol di Dursun. Tanti, troppi scivoloni solo in parte compensati da parate degne del portiere che nove mesi fa veniva nominato miglior giocatori degli Europei.- Per un Donnarumma che soffre, c'è un Maignan che invece si gode il suo momento d'oro. Perché dopo essersi preso il Milan,per l'ex Lille, portata a casa a rete inviolata. Certo si trattava di un'amichevole di difficoltà non estrema, più utile per gonfiare i numeri di(doppietta, 26 gol in Nazionale) e(ora a 48 marcature, -3 da Thierry Henry), ma è stato un primo passo verso un cambio della guardia già scritto.Da diversi mesi in Francia si discute proprio di questo, perché il portiere rossonero convince Deschamps e la critica, che non vede come al suo rendimento non faccia seguito una promozione immediata a titolare. Dubbi che il ct avrà tempo di sciogliere nei prossimi mesi, intanto la candidatura di Maignan è forte e chiara.