Non solo le finali dei playoff Mondiali, in questo martedì sera c'è spazio anche per tante amichevoli Nazionali di prestigio: dalla Croazia a Belgio e Inghilterra, fino a Francia, Germania e Spagna, su Calciomercato.com i risultati.





h.16.00



Croazia-Bulgaria 2-1: 69' Despodov (B), 76' Modric (C), 80' Kramaric (C).





h. 18.00



Albania-Georgia



Danimarca-Serbia



Finlandia-Slovacchia



Svizzera-Kosovo





h. 19.00



Norvegia-Armenia



Qatar-Slovenia



Israele-Romania





h. 20.45



Austria-Scozia



Belgio-Burkina Faso



Bosnia-Erzegovina-Lussemburgo



Galles-Repubblica Ceca



Inghilterra-Costa d'Avorio



Irlanda-Lituania



Irlanda del Nord-Ungheria



Olanda-Germania



Spagna-Islanda



Francia-Sudafrica