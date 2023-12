E' vero che domenica è stato espulso per aver mancato la palla, in uscita, ed aver colpito l'avversario nella partita del Paris Saint-Germain a Le Havre. E' vero che i tifosi francesi hanno inneggiato al ragazzino, il terzo portiere, che ne ha preso il posto, facendo parate significative. E' vero cheSpalletti, al Gran Gala del calcio, in un'intervista a Sky, lo ha giustamente stimolato ad allenarsi meglio e anche di più, a riprendere affidabilità e sicurezza. TuttaviaSia per i decisivi rigori parati, sia per le prestazioni durante quel torneo. Non a caso fu premiato come il migliore in assoluto di tutta la manifestazione. Ho la netta sensazione che, quando si parla di lui e dei suoi errori, le parole siano venate daPerciò molta gente lo fischia a prescindere. E, a prescindere, è felice se prende qualche gol di troppo.