Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, durante la cerimonia di premiazione della "Hall of Fame del Calcio Italiano" su Rai 2, è tornato sulla contestazione riservatagli dal pubblico di San Siro in occasione dell'ultima sfida di Champions League con il Milan, sua ex squadra: "Non è stato facile a ottobre 2021 e non lo è stato ora. In campo cerchi di non farti distrarre da niente, di dare tutto quello che hai per la squadra ma sicuramente dopo la partita ne risenti, scarichi le emozioni. In campo, però, su questo sono cresciuto molto".