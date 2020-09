Con la finale di Champions si è chiusa la stagione calcistica 2019/20, ora è pronta a incominciare quella 2020/21. A dare il via alle danze ci pensano le nazionali, con la Nations League che riapre i battenti. E, ai nastri di partenza, ovviamente, c'è anche l'Italia di Roberto Mancini, che sta preparando le sfide con Bosnia e Olanda dal ritiro di Coverciano. Assente Sandro Tonali, prossimo al passaggio al Milan; ko per infortunio Federico Bernardeschi, che ha fatto ritorno a Torino, e Marco Verratti, neanche convocato, il ct riparte dalla Scarpa d'Oro Immobile, dalle certezze della difesa, da Jorginho, Barella e un'identità ben precisa.



Ma quali sono i giocatori della Nazionale che valgono di più? Tra giocatori esperti, bomber europei, giovani in rampa di lancio, sono tanti gli uomini mercato in Nazionale: c'è chi tratta il rinnovo, come Donnarumma e Zaniolo, chi ha appena firmato, come Immobile, chi ha tante richieste, come Manuel Locatelli. E allora scopriamo insieme chi sono i giocatori che valgono di più della Nazionale azzurra.





10. Andrea Belotti, centravanti del Torino: 35 milioni di euro (dati transfermarkt).