Dopo le dichiarazioni sul doping di Dinoe Massimo, suo ex compagno, parla a Repubblica Antonio, un tempo centrocampista della Nazionale e ora commentatore Rai.. Era il 10 aprile 1977, il mio esordio in Serie A con la Fiorentina, contro la Juventus, a neanche 19 anni. Ero emozionatissimo. Dopo venti minuti si fermò il gioco per un fallo eHo scoperto che fosse doping solo nel 1988, quando costò una squalifica a Silvano, mio compagno nel Verona, in Europa. Ripensandoci, mi chiedo come sia stato possibile:"Ho giocato per 4 anni alla, una squadra segnata dalle morti premature diLì prendevo, quando l’ho preso io penso proprio che fosse lecito. Così mi veniva detto e io ci credevo"."Il medico e il massaggiatore erano come padri putativi. Nessuno mi ha mai imposto nulla.Ricordo che mi davano, le gocce che si mettono nel naso, ma mi avvertivano di. All’epoca eravamo poco informati. Non come i ragazzi di oggi, che giustamente leggono, vogliono sapere, chiedono"."Il mio ultimo anno, anel 1992, in Serie C, il sabato mattina, quando non ci allenavamo, ci davano una: 'Un semplice integratore', dicevano. L’ho presa perché ero convinto che non ci fosse nulla di pericoloso.Cerco di essere razionale, anche in un momento di forte emotività per la scomparsa die diPerché, oggi come allora, io mi fido".