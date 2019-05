Il processo di rinnovamento del centrocampo del Barcellona passa anche dai piedi del centrocampista classe 2000 Ludovit Reis: olandese di genitori slovacchi, compirà 19 anni il 1 giugno, e ha firmato coi blaugrana fino al 2022 con opzione per altri due anni. Reis arriva dal Groningen, club nel quale è cresciuto e ha totalizzato 50 presenze ufficiali nelle ultime due stagioni, con due gol all'attivo. Il Barça lo ha comprato per 3,25 milioni di euro, ma ad impressionare è la clausola rescissoria: 100 milioni, segno che in Catalogna puntano fortemente su di lui.



SULLE ORME DI DE JONG - Divenuto quest'anno titolare inamovibile nel Groningen (8° nell'Eredivisie appena conclusasi) e nell'Olanda Under 19, Reis è un prodotto di quel calcio olandese che sta mettendo in mostra agli occhi di tutta Europa una generazione di centrocampisti moderni, completi, a proprio agio in tutti i fondamentali e a qualsiasi ritmo. Dopo aver messo a segno il colpo Frenkie de Jong, il Barcellona imprime al proprio organico una nuova iniezione di freschezza e qualità. Con un profilo meno celebre e affermato del talento dell'Ajax, ma con tutto il potenziale per ritagliarsi il suo ruolo nello scacchiere barcelonista del futuro. Magari partendo dalla squadra B, per poi scalare le gerarchie e conquistare il Barça.