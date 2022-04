Cambio di proprietà per lo Standard Liegi, il comando del club belga l'ha preso la 777 Partners, già proprietari del Genoa e del Vasco da Gama. A confermare la notizia, una nota ufficiale dello Standard: "Si è conclusa questo martedì 19 aprile la conclusione della cessione (o chiusura) del nostro club tra Bruno Venanzi e 777 Partners. Il cambio di proprietà è ora ufficiale.

E' stata predisposta una struttura di transizione temporanea in cui i vari responsabili dei dipartimenti del club sono in contatto con i dirigenti della società americana. All'interno di questa struttura, Pierre Locht è stato nominato amministratore delegato ad interim. L'obiettivo di questo processo è quello di poter prendere tutte le decisioni necessarie a breve termine per il club lasciando il tempo agli attori di 777 Partners di conoscere il funzionamento concreto delle squadre in essere per portare in futuro i migliori miglioramenti possibili. Il lavoro di preparazione alla nuova stagione, in particolare a livello sportivo, è dunque già iniziato. A breve organizzeremo una conferenza stampa durante la quale i nostri nuovi proprietari spiegheranno in modo più dettagliato la loro visione strategica.