Potrebbe proseguire ancora il rapporto tra il Genoa e Mattia Destro.



Nelle scorse settimane la dirigenza rossoblù è l'entourage del giocatore, il cui contratto è in scadenza il prossimo fine giugno, avrebbero infatti trovato l'intesa per prolungare il legame che li unisce dall'estate 2020.



Le parti avrebbero convenuto di rinnovare automaticamente il contratto nel caso in cui l'attaccante dovesse riuscire a segnare altre quattro reti entro il termine di questa stagione. Attualmente Destro è il capocannoniere del Grifone, avendo realizzato 9 reti durante il campionato in corso. Raggiungere quanto concordato con la società gli permetterebbe di arrivare in doppia cifra ma anche di varcare la soglia dei 100 gol in Serie A. Il centravanti marchigiano è infatti al momento fermo a quota 97 centri.



Lo scrive stamane Il Secolo XIX.