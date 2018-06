La Juve è pronta a vendere Gonzalo Higuain. Il Pipita ora è concentrato solo sul Mondiale, ma tra la Russia e l'Italia ogni giorno che passa lo vede sempre in attesa dell'offerta giusta. Il Chelsea si è già mosso indipendentemente dal prossimo allenatore, una proposta soddisfacente per la Juve (almeno 65 milioni di euro) non è ancora arrivata e la nomina di Maurizio Sarri potrebbe effettivamente essere il fattore scatenante per l'affondo decisivo. Non solo: più viva che mai l'ipotesi Inter, legata a doppio filo con la situazione di Mauro Icardi. Una pista tanto complicata e costosa (non solo in termini di soldi), quanto ancora viva. Ma non c'è ovviamente solo Icardi nel mirino della Juve.



