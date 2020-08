. La giornata di oggi ha posto altri due tasselli fondamentali per la stagione che verrà, alla quale il club rossonero guarda con rinnovato entusiasmo e ritrovata ambizione dopo la grande striscia di risultati che ha caratterizzato la parte conclusiva dell'ultimo campionato., che sembrava vicino al passaggio all'Inter, sono soltanto due dei colpi che il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara avevano intenzione di mettere a segno per regalare a Pioli una squadra in grado di puntare al quarto posto.- Non si fermano qui, appunto, i movimenti dei dirigenti rossoneri, che. Un altro ritorno voluto fortemente, quello del centrocampista francese di proprietà del Chelsea, e un giocatore giovane, duttile e di grandi qualità tecniche in arrivo dal Real Madrid per aumentare le soluzioni del reparto offensivo.per le casse societarie, in prestito con diritto di riscatto (a circa 30 milioni) Bakayoko, la medesima prospettava per l'attaccante spagnolo classe '99, per il quale il Real Madrid (che dovrebbe riservarsi un diritto di recompra) fino all'ultimo ha insistito per il prestito secco.- Due colpi che consentiranno a Pioli di arrivare ai primi appuntamenti della nuova stagione - a cominciare dal match di Europa League contro lo Shamrock Rovers del 17 settembre - già con una struttura piuttosto definita del Milan che sarà. In attesa di eventuali ed ulteriori movimenti, in entrata e in uscita, che possano riguardare difesa e attacco,, considerando la folta concorrenza rappresentata dai club di Premier League. Dopo Ibra e Tonali, il Milan non si ferma: Bakayoko e Brahim sono i prossimi pezzi del puzzle.