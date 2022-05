La vittoria casalinga di ieri sera contro il Leicester, e il conseguente raggiungimento della prima finale di Conference League, ha fatto emozionare anche un allenatore come Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, in lacrime al fischio finale, poche volte in carriera si è lasciato andare come successo nella serata di ieri. Nonostante tutto pero il tecnico sa bene dalla battaglia da cui sarà attesa la sua squadra e per questo in conferenza stampa ha comunque voluto riportare tutto l’ambiente con i piedi per terra.



Queste le sue parole: “Le emozioni vanno verso la partita della Fiorentina. Domani (Oggi, ndr) lavoriamo e iniziamo a pensare alla Fiorentina. La situazione di Mkhitaryan si trasforma, non si deve rischiare. Giocare la finale trasforma le cose, ma bisogna pensare a queste tre partite. Potremo dire grazie ai tifosi nell'ultima partita all'Olimpico e l'emozione andrà via progressivamente per pensare alle prossime quattro partite".