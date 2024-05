Dopo la Liga anche la Champions: il Real di Ancelotti favorito a quota 2.25

Conquistata la Liga, Carlovuole ora guidare ilverso la finale della Champions League per puntare al quinto successo da allenatore nella competizione, il terzo sulla panchina degli spagnoli. I giochi sono però ancora aperti nella semifinale contro il Bayern Monaco: mercoledì 8 maggio gli iberici e i bavaresi si sfideranno a Madrid dopo il 2-2 in Germania della scorsa settimana e le quote sulla lavagna scommesse danno la squadra di Ancelotti favorita al Bernabeu a quota 1.87, contro il pareggio e il segno 2 entrambi a 3.80. In chiave passaggio del turno aumenta il vantaggio nei pronostici a favore dei Blancos bancati in finale a 1.46, mentre il Bayern è proposto a 2.65.

Un altro posto per la finale di Wembley (1 giugno) se lo contenderanno martedì 7 maggio Psg e Borussia Dortmund, con la sfida di Parigi che vede i francesi favoriti nonostante il successo dei tedeschi all’andata. Mbappé e compagni partono davanti sulle quote per un segno 1 a 1.46, mentre si sale a 4.70 per il pareggio e a 6.60 per il segno 2. I francesi sono obbligati a vincere ma hanno comunque dalla loro le quote per il passaggio del turno a 1.62. A 2.25, il colpaccio del Borussia.Per la vittoria del torneo le quote sorridono ancora ad Ancelotti, visto che il Real è favorito a 2.25. Subito dietro Paris Saint Germain a 3.75, Bayern Monaco a 4.50 e Borussia Dortmund, ultima opzione e a quota 7.00 per il titolo di campione d’Europa.