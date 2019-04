Dopo giorni di polemiche social durissime, in particolare dopo il noto gesto di Kessiè e Bakayoko, Acerbi se la ride. Il difensore della Lazio è andato in rete contro l'Udinese, ma il suo gol è stato viziato da un fallo di mano di Milinkovic.



REAZIONE SOCIAL - Acerbi alla fine l'ha presa "con filosofia", su Twitter. Un cinguettio con foto, due compagni che lo abbracciano per la rete: "Mi vogliono talmente bene che mi abbracciano per un gol annullato".