Risolta la questione attaccante, la Fiorentina concentrerà adesso il suo mercato sul centrocampista. Ci sono stati movimenti su Federico Viviani della SPAL e anche contatti con il Bologna per Erick Pulgar. Da qualche giorno – conferma La Nazione – sembra aver preso quota la possibilità che viola e Napoli parlino di Amadou Diawara, giocatore che non non rientra nei piani di Ancelotti e che Corvino ha scoperto e lanciato a Bologna. L’operazione non è facile, ma il prestito secco (come è stato per Gerson della Roma) può essere una soluzione.



DALLA SPAGNA - Il primo obiettivo per la mediana della Fiorentina, però, evidenzia i dirigenti viola di nuovo attivi sul mercato spagnolo. Attenzione ai movimenti attorno a Nemanja Radoja, classe 1993, centrocampista del Celta Vigo con il contratto il scadenza a giugno e quindi in aria di svincolo. Il giocatore - con passaporto serbo - potrebbe rivelarsi un’occasione, sia a livello tecnico (piace a Pioli), che sotto l’aspetto economico. Per averlo subito la Fiorentina potrebbe pagare il suo prestito a un prezzo da saldo per poi avere Radoja a titolo definitivo (e a zero euro) dal prossimo giugno.