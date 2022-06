Arrivato alla Fiorentina nel 2020, dopo solo due stagioni l’avventura di Josè Maria Callejon a Firenze sembra essere al capolinea: arrivato per sostituire Federico Chiesa l’esterno spagnolo non è mai stato decisivo, risultando la copia sbiadita di quanto visto nei sette anni precedenti a Napoli. Dopo il biennale firmato al suo arrivo lo spagnolo non firmerà alcun rinnovo liberandosi quindi a parametro zero.



L’edizione odierna de La Nazione ha sottolineato come quella che comincia quest’oggi sia la sua ultima trattativa da tesserato della Fiorentina. Callejon, che al momento si trova in vacanza con la famiglia, ha comunque già trovato una sistemazione per il futuro: il suo agente in questi giorni sta trattando il suo ritorno in Liga. Ad aspettarlo ci sarebbe il Getafe, che offrirebbe all’ex viola un contratto biennale.