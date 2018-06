Per Malcom all'Inter è solo questione di tempo. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport che spiega come il calciatore si sia ormai promesso ai nerazzurri.



“Lui si è promesso all’Inter, vive per l’Inter e sarebbe strano e curioso se non l’avesse presto. Questione di tempo e di visite a lui dedicate. Il tempo, appunto, che il Bordeaux memorizzi questo concetto: chiedere l’obbligo di riscatto per un ragazzo che sente lo stesso obbligo, quello di andare, sarebbe un controsenso. Individuata la cifra, il solito quarantino (di milioni) si individuerà la soluzione più adatta. A quel punto uno tra Candreva e Karamoh potrebbe andare, ma soltanto alle condizioni giuste”.