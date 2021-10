La frase di Allegri - “Ci credevamo forti ma non lo siamo” - ha il sapore acido della resa. Certamente arriverà il mercato e la società provvederà a inventarsi qualche mossa, ma realisticamente si tratterà del classico brodino che può rinfrancare il malato senza tuttavia risolvere la situazione in maniera radicale. Per i bianconeri e il loro popolo sarà una stagione parecchio tribolata.