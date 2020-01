Doppio colpo in entrata per la Roma. Il primo è già atterrato nella Capitale: il centrocampista ormai ex Elche Gonzalo Villar è pronto a vestire la maglia giallorossa, per un affare da 5 milioni di euro tra prestito e riscatto. Il classe ’98 spagnolo firmerà un quadriennale da 600 mila euro e rimpiazzerà l’infortunato Diawara.



DOMANI CARLES PEREZ – Tutto fatto anche per Carles Perez, esterno offensivo del Barcellona. In giornata la trattativa si era sbloccata, con il club catalano disposto a rinunciare al diritto di recompra, ma manterrà ugualmente un diritto di prelazione sulla futura rivendita del calciatore. Operazione da 15 milioni di euro, con l’attaccante che domattina sbarcherà a Fiumicino, si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà il contratto che sancirà la sua nuova avventura.